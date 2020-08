O Sporting de Braga venceu este sábado o Paços de Ferreira, por 3-0, num jogo particular de futebol, em Braga, segundo triunfo nos três jogos realizados na pré-época.

Os golos dos bracarenses foram marcados por André Horta, Francisco Moura e Ricardo Horta, revelou o clube minhoto.

Foi o terceiro jogo de preparação dos minhotos nesta pré-temporada, depois do empate com o Vizela (3-3), na terça-feira, e do triunfo sobre a sua equipa B (2-0), na sexta-feira.

O próximo jogo da equipa orientada por Carlos Carvalhal realiza-se na quarta-feira, diante do Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa.