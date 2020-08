A ex-eurodeputada Ana Gomes está a refletir sobre se apresenta uma candidatura às presidenciais de 2021 e comunica “em breve” a decisão, disse a socialista, no espaço de comentário na SIC Notícias.

Ana Gomes comentava a entrevista de António Costa ao Expresso, na qual o primeiro-ministro defendeu que se Marcelo Rebelo de Sousa não se recandidatar à Presidência da República “havia um problema grave no conjunto do país”. Segundo a socialista, “se há um problema grave foi o primeiro-ministro e o PS que o criaram porque desistiram de ter um candidato alternativo a Marcelo“. Nesta altura, foi questionada sobre se já tinha decidido avançar com uma candidatura a Belém, algo que, disse em maio, ponderava.

“Estava a fazer essa reflexão em conjunto com o meu marido, quando ele adoeceu e faleceu. Eu tive de continuar essa reflexão noutras condições, sozinha. O que posso dizer é que estou a chegar ao fim e em breve comunicarei o resultado dessa reflexão“, disse.

Em maio, também na SIC Notícias, a antiga eurodeputada defendeu que Marcelo Rebelo de Sousa é um “candidato do regime” que vai “facilitar a vida dos extremos”. Por isso, admitiu “refletir”sobre uma possível candidatura.

“Eu não sou candidata e não tenho ambição de ser candidata, mas acho que o que se passou é tão grave, com tantas implicações para a democracia, que fico muito preocupada pelo meu partido e pela democracia. E acho que muitos portugueses do centro esquerda, da esquerda e da própria direita democrática estão preocupados”, disse.

A socialista referia-se ao momento em que o primeiro-ministro lançou o atual Presidente da República para uma nova eleição, na fábrica da Autoeuropa. Ana Gomes classificou o episódio como “absolutamente lamentável”.