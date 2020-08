A Bentley criou uma nova Styling Specification para a sua berlina topo de gama, o Flying Spur. Com o fim da versão Mulsanne, a elegante berlina teve de reinventar umas especificações que lhe conferissem o desejável nível de luxo e requinte, reforçando-o com novas soluções estéticas, mais elegantes e desportivas.

O Flying Spur é um monstro de uma elegância extrema. Com um comprimento de 5,316 metros, 1,978 m de largura e mais de 3 metros de distância entre eixos (3,194 m), o topo de gama da Bentley é um veículo impressionante. E, se tem dúvidas, basta ver que apesar de todos os esforços do fabricante, não foi possível evitar um peso total de 2437 kg.

Os pormenores do Flying Spur com as novas especificações 7 fotos

Mas o Flying Spur não vive apenas de luxo e de pormenores de “malvadez”, pois se o modelo recorre a um habitáculo recheado de madeiras nobres e peles a condizer, é a mecânica nobre a fazer a diferença, especialmente face ao seu grande rival Rolls-Royce Ghost. O motor com 12 cilindros em W do Bentley, o que lhe permite ser mais compacto do que o V12 do Rolls equivalente, fornece 635 cv e 900 Nm. Ou seja, o mesmo binário (força) do motor da Rolls, mas mais 64 cv de potência, pelo que atinge 335 km/h e passa pelos 100 km/h em 3,8 segundos, contra 250 km/h e 5,0 segundos do rival britânico.

O Bentley Flying Spur com a Styling Specification reforça as aplicações exteriores em carbono brilhante, visível no splitter dianteiro, que cola a frente ao solo como se tratasse de um modelo para pista, bem como no difusor traseiro e no apêndice aerodinâmico sobre a tampa da mala. Caso o cliente não seja fã de cromados, pode ainda complementar a Styling Specification com a Blackline Specification, que cobre de negro tudo o que é cromado.