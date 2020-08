É conhecida a preocupação de Bill Gates com o ambiente – entre outras causas –, bem como as avultadas verbas que investe anualmente através da fundação que mantém, com a sua mulher Melinda. Regularmente, o fundador da Microsoft divulga as suas Gates Notes, em que chama a atenção para determinados problemas, bem como para as soluções que preconiza e que suporta financeiramente. Desta vez, apontou as baterias sólidas como a solução para diminuir a quantidade de carbono na atmosfera, considerando a QuantumScape um exemplo de empresa líder nesta tecnologia.

A americana QuantumScape, criada e liderada por Jagdeep Singh, apostou desde o início em baterias sólidas, aquelas que em vez de possuírem um electrólito líquido (em que os iões se deslocam entre o cátodo e o ânodo, e vice-versa), recorrem a uma espécie de vidro, dentro do qual os iões se podem movimentar muito mais depressa.

As vantagens mais evidentes e desejadas têm a ver com o incremento da capacidade, que Jagdeep Singh estima duplicar, a que corresponderá cerca de duas vezes mais autonomia, dependendo das baterias que o modelo utiliza actualmente. Além da maior densidade energética, as baterias sólidas permitirão ainda recarregar mais rapidamente (com maior potência) e evitar as fugas de electrólito após impactos violentos, que tendem a provocar incêndios.

Segundo o exemplo avançado, com as baterias que a QuantumScape pretende lançar em breve, o e-Golf aumentará a autonomia 2,5 vezes, de 100 para 250 milhas (de 161 para 402 km), enquanto o Tesla (sem especificar que modelo) incrementa 1,6 vezes, de 300 para 500 milhas (de 483 para 805 km). Isto equivale a aumentar a actual capacidade atribuída às baterias da Tesla de 260 Wh para 416 Wh.

Bill Gates não é o primeiro a confiar a sua reputação (e dinheiro) na QuantumScape, pois também a Volkswagen investiu na empresa de Singh. Tudo porque, além das vantagens já mencionadas, estas novas baterias que a QuantumScape diz que irá fabricar em breve – só não revela quando –, prometem ser ainda mais baratas e oferecer maior longevidade.