Uma pessoa morreu baleada na cidade americana de Portland, este sábado, durante confrontos ente manifestantes antirracistas e apoiantes do presidente Donald Trump, segundo os órgãos de comunicação americanos, que citam a polícia local. Um homem que estava com a vítima foi detido.

A polícia informou que o tiroteio ocorreu por volta das 20h45 (hora local) no centro da cidade, estando neste momento a investigar o homicídio.

Press Release: Homicide Investigation Begins After Shooting in Downtown Portland

Link: https://t.co/aV32iX2eXL pic.twitter.com/A9HIlyVKpL — Portland Police (@PortlandPolice) August 30, 2020

Antes, de acordo com a CNN, a polícia já tinha informado no Twitter que tinha havido violência “entre manifestantes e contramanifestantes” e que houve algumas detenções.

O incidente teve lugar na 94ª noite consecutiva de protestos desde que, em maio, George Floyd foi morto pela polícia durante uma detenção nesta cidade do estado do Oregon. As manifestações intensificaram-se depois de Jacob Blake, outro afroamericano, ter sido morto pela polícia no Wisconsin.