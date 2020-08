A GNR deteve 49 pessoas no decorrer de um conjunto de operações realizadas, entre sábado e domingo, em todo o território nacional, tendo ainda detetado 613 infrações rodoviárias e registado 38 acidentes, foi anunciado este domingo.

Num comunicado sobre a atividade operacional das últimas 12 horas – das 20h00 de sábado e 08h00 de domingo — a GNR explica hoje que as operações realizadas em todo o país visaram a “prevenção e o combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária”.

Do conjunto de ações resultaram 49 detenções em “flagrante delito”, 30 das quais por condução sob efeito de álcool, 12 por condução sem habitação legal e as restantes por tráfico de estupefacientes, posse de arma, furto e violência doméstica.

Aquela força policial acrescenta também terem sido aprendidas 50,09 doses de haxixe, 6,52 gramas de canábis e um taco de basebol, alegadamente, usado como arma.

No que concerne à fiscalização rodoviária, a GNR detetou 613 infrações, das quais 96 foram por excesso de velocidade, 63 por condução com taxa de álcool superior ao permitido por lei e as restantes por falta de inspeção periódica (33), utilização incorreta do cinto (29), iluminação e sinalização (26), uso indevido de telemóvel (18), falta de seguro de responsabilidade civil (13) e tacógrafos (8).

No documento, aquela força policial refere ainda que, nas últimas 12 horas, foram registados 38 acidentes, dos quais resultaram duas vítimas mortais e 16 feridos ligeiros.