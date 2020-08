Um sim, um quase, um não. O FC Porto tem estado em particular destaque este domingo no mercado de transferências, entre confirmações de jogadores, desistências de negócios e possibilidades de saída. Oficializado, para já, está apenas um nome: depois do anúncio do guarda-redes Cláudio Ramos (Tondela) e do lateral direito Carraça (Boavista), os dragões voltaram a apostar no mercado nacional e anunciaram a contratação de Zaidu, lateral esquerdo nigeriano de 23 anos que se destacou na última temporada ao serviço do Santa Clara.

“Estou mesmo muito feliz por ser jogador do FC Porto. Nem sei como explicar mas estou muito, muito feliz por vestir esta camisola. Espero fazer um bom trabalho e ajudar a equipa. Esta época vamos ganhar tudo. Ainda não falei nada com Sérgio Conceição mas de certeza que vamos falar muito. A partir de agora vou ser treinado por ele, por isso vamos falar muito, com certeza. Estou motivado para começar a trabalhar”, lançou a nova cara dos azuis e brancos, que assinou até 2025, antes de deixar uma mensagem aos adeptos portistas: “O clube e os adeptos podem esperar tudo de mim. Recebi muitas mensagens de adeptos do FC Porto e isso deixou-me muito feliz”.

Em paralelo, já chegou a Portugal, via Lisboa, o avançado Taremi, iraniano que foi um dos melhores marcadores do último Campeonato ao serviço do Rio Ave e que será também apresentado em breve pelo FC Porto depois de cumprir os habituais exames médicos e acertar os últimos detalhes do contrato. Já Kim Min-Jae, central sul-coreano de 23 anos do Beijing Guoan que estava a ser apontado aos dragões, terá deixado de ser hipóteses para os dragões, de acordo com o portal Goal. A formação chinesa estará a pedir 15 milhões pelo passe do jogador. Nenhum responsável do campeão nacional confirmou o nome do defesa como potencial alvo, até porque, olhando para o que tem sido o defeso do conjunto azul e branco, a Primeira Liga continua a ser o mercado preferencial.

