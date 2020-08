A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Uma festa de casamento no concelho de Moura, Beja, com cerca de 300 pessoas foi interrompida pela GNR na passada sexta-feira, às 14h00, depois de uma denúncia anónima. A informação foi confirmada pelas autoridades em resposta ao Observador.

A GNR, que garante não ter tido conhecimento prévio do casamento, confirmou a presença de cerca de 300 pessoas num terreno de Póvoa de São Miguel, concelho de Moura, “sem que estivessem a ser cumpridas as medidas preventivas de contágio por Covid-19, designadamente o distanciamento social e a utilização de máscaras”. Atualmente, apenas são permitidos ajuntamentos com até 20 pessoas no país — exceto na área metropolitana de Lisboa, onde o limite é dez.

Os militares avançaram então para “a dispersão das pessoas, o que foi logrado, sem que tivesse ocorrido qualquer incidente”. “Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moura”, acrescenta a GNR.

No Facebook, o presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, escreveu que na tarde de sexta-feira pediu à GNR “intervenção para que o ajuntamento fosse terminado com a maior celeridade possível“. O município já se tinha manifestado “contra a realização de tal festa”.

“No que diz respeito ao casamento de Póvoa de São Miguel, os responsáveis do Destacamento de Moura da GNR.; PSP; e restantes membros do Centro Coordenador de Proteção Civil (que reúne todos os dias pela manhã) sabem perfeitamente que o Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura [SMPC] se manifestou contra a realização de tal festa. E, no expediente efetuado pela GNR e que seguiu para o Ministério Público, encontra-se, inclusivé, um parecer solicitado pelo SMPC à Autoridade de Saúde Pública”, afirma.

“Devo também referir, que embora estivesse em serviço na Herdade da Contenda durante a tarde de ontem, falei várias vezes com o oficial da GNR no comando do Destacamento, solicitando intervenção para que o ajuntamento fosse terminado com a maior celeridade possível. Igual pedido formulei ao senhor Presidente da Junta de Freguesia”, adianta.