João Noronha Lopes, um dos quatro candidatos à presidência dos encarnados nas eleições de outubro (ainda sem data marcada) que tem passado os últimos dias a visitar várias Casas do Benfica, criticou este sábado Luís Filipe Vieira, líder do clube desde 2003, por aquilo que considera ser “um silêncio ensurdecedor em relação a todo e qualquer tema”. “Na sua última aparição em público, Vieira falou 65 segundos e disse coisa nenhuma. Deixou que Jesus falasse à imprensa como se fosse ele o presidente. Desde então, nem uma palavra”, salientou.

“Será medo de debater em público e ver exposta a sua desorientação? Ou quererá Vieira chegar às eleições sem, por uma vez, esclarecer os sócios? Uma coisa é certa: um presidente do Benfica não deve viver escondido dos sócios. É muito mau sinal e deve preocupar-nos. Os sócios do Benfica merecem respeito. A instituição merece respeito. Mas não deve ser fácil para alguém perdido num mar de contradições, decisões erráticas, negociações falhadas e fugas para a frente, vir a público como se tudo isto fosse fácil de explicar”, prossegue o comunicado feito este sábado, com o título “Do que foge Vieira?”, antes de colocar várias questões ao atual número 1.

“Que consequências retira do desastre que foi a última época desportiva? Como explica que a única coisa a mudar tenha sido o treinador? Que política desportiva é esta em que os compromissos perante os sócios são feitos e desfeitos ao sabor dos resultados? Como explica a contradição flagrante entre o anúncio de desinvestimento feito por Domingos Soares de Oliveira no futebol (Junho de 2020) e a política desportiva a que agora assistimos? Como explica que as demissões se continuem a suceder, no clube e na SAD, em cargos da maior importância como as presidências da mesa da assembleia geral do clube e da SAD e não exista um único esclarecimento seu? Para quando um esclarecimento real aos sócios e acionistas sobre uma OPA merecedora das maiores dúvidas? Como explica a circunstância quase inédita de uma OPA considerada ilegal pela CMVM? Até quando vai evitar um debate com todos os candidatos? Até quando vai agir como se o cargo que desempenha não justificasse mais esclarecimentos?”, perguntou João Noronha Lopes numa missiva partilhada nas plataformas da candidatura.

“Ficamos a aguardar pelas suas respostas. Aceite este repto, pelos sócios, pelo Benfica. Não se esconda. Só assim poderemos ter um Benfica que voa mais alto”, concluiu o gestor de 53 anos.

De recordar que, também esta semana, Noronha Lopes tinha enviado uma carta ao atual presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados, Duque Vieira, que era o número 2 de Luís Nazaré no órgão do clube, onde colocava algumas reservas sobre os resultados eleitorais do sufrágio de outubro, tendo também por isso levantado várias questões como “a presença de representantes das várias candidaturas nos múltiplos locais e mesas de voto, para fiscalização do ato eleitoral; a obrigatoriedade de apresentação de documento de identificação no exercício do direito de voto, além do cartão de sócio; a existência de voto físico para garantir a integridade do ato eleitoral, assegurando que a contagem de votos pelo meio tradicional é possível, em caso de necessidade de recontagem ou de ataque informático; a garantia de confidencialidade do voto; e a proposta de um mecanismo que assegure a integridade do sistema informático no voto eletrónico”.