O Taycan Cross Turismo foi prometido para 2020, mas a Porsche informou agora que só irá estar disponível em 2021, um atraso reportado pelo próprio CEO da Porsche, Oliver Blume, de acordo com a Automotive News.

Independentemente de defraudar as expectativas dos clientes, Blume declarou que o atraso “não traz qualquer desvantagem” para a marca. “Limitámo-nos a optimizar o calendário de introdução de novos modelos”, declarou o CEO, assegurando ainda que a Porsche olha “para o futuro com confiança”, uma vez que a procura está a aumentar na China, o que ajudou o fabricante alemão a figurar na curta lista das marcas que conseguiram ter lucros na primeira metade do ano, juntamente com a Tesla e a Toyota.

“A Porsche não irá cancelar qualquer novo modelo, devido aos problemas no mercado motivados pela Covid-19, pretendendo ainda garantir uma margem de lucro dentro dos dois dígitos”, afirmou Blume. “Durante a pandemia, a Porsche concentrou-se no que é essencial”, destacou o CEO, com ênfase nos eléctricos e nos híbridos plug-in, além dos SUV, que hoje representam a maior fatia das vendas do construtor alemão (graças ao Macan e ao Cayenne), que em tempos foi mais conhecido por produzir desportivos. Blume terminou afirmando que “o futuro pertence à mobilidade eléctrica”.