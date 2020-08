A PSP anunciou a detenção na sexta-feira de um homem de 32 anos em Torres Vedras, distrito de Lisboa, por suspeita do crime de posse de arma proibida no âmbito de um processo de violência doméstica.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Loures, informa que a detenção ocorreu na sexta-feira pelas 08:30, no âmbito de investigação a inquérito de violência doméstica, em Torres Vedras, e na sequência do cumprimento de mandado de busca e apreensão emitido por Autoridade Judiciária.

No interior da residência do detido foram localizadas duas armas ilegais (punhal e bastão extensível), que foram apreendidas, juntamente com outras três armas de ‘airsoft’ (de pressão).

O detido foi notificado para comparência no Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte — Núcleo de Torres Vedras para estabelecimento de medida coação.