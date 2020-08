Torel Palace Porto. O palácio centenário que se tornou hotel ainda espera por uma segunda vida

Quando a pandemia do novo coronavírus se instalou em Portugal e com ela congelou totalmente o setor do turismo, o Torel Palace Porto tinha inaugurado há pouquíssimos meses. Quando parecia ter chegado o momento de o poder voltar a mostrar, depois de vários anos de desgaste e portas fechadas, a ironia do destino ditou outra vez o encerramento. Nesta fase em que o turismo aos poucos ameaça querer regressar — passam poucos dias desde a retoma simplificada dos voos de e para o Reino Unido, por exemplo — a sua reabertura está dependente da forma como a situação evoluir. O que se perde então com as portas fechadas deste palacete no coração da Invicta que espera para retomar a sua nova vida?

Corria o ano de 1861 quando António Campos Navarro decidiu que o sucesso que já tinha conquistado como comerciante de tecidos, cereais, vinhos e muitos outros artigos importados já merecia uma manifestação física: um palácio na sua cidade, o Porto, grande o suficiente para lá caber a sua família. Assim foi. Hoje, 159 anos mais tarde, esse mesmo número 42 da rua Entreparedes deu lugar ao Torel Palace, o mais recente projeto desta cadeia de pequenos boutique hotels que tem projetos espalhados de norte a sul do país.

Este edifício do século XIX foi pensado dentro do estilo romântico tão característico da altura e isso sente-se ainda hoje, quanto mais não seja porque as extensas obras de recuperação a que foi submetido pretenderam preservar ao máximo tudo o que existia dentro destas quatro paredes e quatro andares. O andar térreo é dedicado a duas áreas principais, a receção e a biblioteca, e logo aí se percebe a toada da decoração que Isabel Sá Nogueira (a decoradora que costuma trabalhar com o grupo) quis dar à casa: vermelho forte nas carpetes, madeiras escuras, laranja suave nas paredes e uns apontamentos ora brancos ora brilhantes.