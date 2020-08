A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O primeiro-ministro António Costa apelou esta segunda-feira para que todos instalem a aplicação de rastreio portuguesa por contact tracing(rastreamento de contactos), a Stayaway Covid. “Apelo desde já a todos para que descarreguem nos vossos telemóveis e para que cada um seja solidário a avisar todos com quem esteve em contacto que pode ter sido contagiado”, disse o político na Conferência Nacional do Partido Socialista, em Coimbra. Além disso, avisou já que vai instalar app: “É um dever cívico de todos nós e é um dever cívico de que eu serei o primeiro a dar o exemplo“.

No final de maio, o primeiro-ministro já tinha dito, ainda numa fase preliminar do processo de desenvolvimento da app, que ia instalar a app de rastreio. Na altura, contudo, não se sabia oficialmente que a Stayaway Covid ia ser a app do Governo. Na altura, o socialista afirmou: “A única coisa que posso dizer, não como primeiro-ministro, mas como cidadão, é que, quando existir a aplicação, descarregá-la-ei no meu telemóvel e autorizarei, se estiver infetado, que sejam notificadas as pessoas que estiveram nas minhas proximidades”.

Depois de vários sobressaltos e adiamentos, a app Stayaway ficou disponível, de surpresa, na sexta-feira nas lojas de aplicações para os sistemas operativos Android (da Google) e iOS (da Apple). Desde aí, já houve pelo menos 50 mil downloads da app. O número é referente à informação disponibilizada na Play Store, a loja digital de aplicações da Google, sendo, para já, o único oficial.

O Observador contactou o Governo e a Google, tendo sido direcionado pela empresa para a informação na loja. O Governo ainda não revelou os dados de instalação. A Apple não respondeu até ao momento à mesma questão quanto ao número de instalações em iOS.

O lançamento oficial da app deverá ser esta semana numa sessão no Porto que contará com a presença de António Costa, apurou o Observador. Contudo, o dia do evento ainda não foi divulgado.

O INESC TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência) desenvolveu a Stayaway em colaboração do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e com Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), a Keyruptive e a Ubirider. De acordo com este centro de investigadores, o Governo tem acompanhado este projeto através dos Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Economia e Transição Digital e da Saúde.