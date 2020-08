Em atualização

De um lado Benfica, Dínamo Kiev e Gent, do outro Rapid Viena, PAOK e AZ Alkmaar. O sorteio do caminho dos não campeões na terceira pré-eliminatória da Champions não tinha propriamente grandes escolhas para aquele que será o primeiro encontro oficial da temporada para os encarnados, ainda antes do arranque do Campeonato. E o facto de ser uma ronda apenas a uma mão não era a única novidade em virtude das alterações provocadas pela pandemia e pelo atraso no final da época 2019/20 porque, já esta terça-feira, haveria um novo sorteio, desta vez para o playoff de acesso à fase de grupos com os três vencedores e os russos do Krasnodar.

Recuando à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que será jogada no dia 15/16 de setembro, o Benfica vai defrontar o PAOK em Salónica, naquela que será a primeira partida oficial. De seguida, o Campeonato começa para as águias com uma deslocação a Famalicão (marcado para dia 20 mas ainda por definir), surgindo depois no calendário até ao final de setembro, em caso de triunfo nesse jogo, a primeira mão do playoff a 22/23, a receção ao Moreirense na Luz a 27 e o segundo jogo do playoff a 29/30. Ainda antes de nova paragem para os compromissos das seleções, os encarnados voltam a jogar em casa na Primeira Liga com o Farense.

A equipa de Salónica, que é comandada pelo português Abel Ferreira (antigo lateral internacional português que passou como técnico pelo Sporting B, pelo Sp. Braga B e pelo conjunto principal dos arsenalistas antes de sair no último verão para a Grécia), ganhou na ronda anterior aos turcos do Besiktas.