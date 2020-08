Em atualização

Era tudo menos um segredo mas agora tornou-se público como já se esperava desde o fim de semana: Mehdi Taremi, avançado iraniano de 28 anos que foi uma das revelações do último Campeonato ao serviço do Rio Ave e que terminou com apenas menos um golo do que o melhor marcador da prova, Carlos Vinícius (19-18), foi esta segunda-feira apresentado como quarto reforço do FC Porto para a época de 2020/21, curiosamente a quarta contratação feita no mercado interno depois de Cláudio Ramos (Tondela), Carraça (Boavista) e Zaidu (Santa Clara).