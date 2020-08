A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Ao contrário do que aconteceu na semana passada, não foi Sintra mas sim Lisboa o concelho da região que registou a maior subida de novos casos desde a passada segunda-feira: mais 143 pessoas ficaram infetadas na capital do país nos últimos sete dias. O concelho de Lisboa passou assim a linha dos cinco mil casos — são agora 5087 no total, desde o início da pandemia. É o único concelho do país com mais de cinco mil casos, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) que às segundas-feiras atualiza a distribuição geográfica dos casos confirmados.

Muito perto do concelho de Lisboa está Sintra com 139 novas infeções na última semana. Segue-se Vila Franca de Xira com mais 99 casos, Amadora com mais 83 e Azambuja com mais 74. Assim, depois de dois dias em que o Norte registou mais casos do que Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o cenário não só se inverte como a região de LVT tem a maioria dos novos casos: 137 novas infeções — 56,15% do total de casos diários nacional. Há quatro dias que LVT não tinha mais de metade dos novos casos.

O Norte concentra assim 34,02% dos novos casos — são mais 83 em relação a domingo. Segue-se o Centro, o Alentejo e o Algarve com mais sete casos cada um. Os Açores registaram mais três infeções, mas o número de casos na Madeira mantém-se inalterado desde ontem.

Há seis dias que o número de novos infetados não era tão baixo

O boletim da DGS desta segunda-feira revela que mais três pessoas morreram nas últimas 24 horas — todas em LVT — e outras 244 ficaram infetadas com a Covid-19. Há seis dias que o número de novos infetados não era tão baixo e estava abaixo dos 200. Portugal ultrapassou assim a linha dos 58 mil infetados desde o início da pandemia.

Já o número de doentes internados continua a subir: são agora 349 — mais oito do que no dia anterior. Já não estavam tantas pessoas internadas desde 13 de agosto — data em que havia 358 internamentos. Há ainda mais 76 doentes que recuperaram da Covid-19, fazendo subir para 41.961 o número de recuperações desde sempre. Já o número de pessoas internadas nos cuidados intensivos mantém-se nos 41.

Alcácer regista quase metade os novos casos do Alentejo. Faro foi o concelho com maior subida do Algarve

Quase metade do total de novos casos da região do Alentejo foram registados no concelho de Alcácer do Sal: desde segunda-feira mais 21 pessoas ficaram infetadas — um grande aumento considerando que em todo o Alentejo houve mais 47 novos casos.

Na região do Norte, foi Braga o concelho que mais novos casos (55) registou na última semana. No entanto, Vila Nova de Gaia continua a ser o concelho com mais infeções desde o início da pandemia: 1920 — mais 36 relativamente à semana passada. Depois de Braga, segue-se Vila do Conde com 53 novos casos, Guimarães com mais 52 e Vila Verde com mais 51.

Com mais 15 novos casos na última semana, os concelhos de Leiria e Viseu foram aqueles que mais registaram um aumento de infeções desde a passada segunda-feira. Segue-se Coimbra com mais nove novos casos.

No Algarve, Faro foi o concelho com mais novos casos: 22. É quase um terço do total de novos casos desde a semana passada. Segue-se, muito perto, Loulé, com mais 19 infeções desde há uma semana.