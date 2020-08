O embaixador libanês na Alemanha, Mustapha Adib, foi designado primeiro-ministro interino do Líbano, depois de ter conseguido a maioria dos votos na ronda de audiências parlamentares lideradas pelo presidente do país, Michel Aoun, anunciou a presidência esta segunda-feira, escreve o Le Monde.

Mustapha Adib obteve 90 votos dos 120 deputados que ainda continuam no cargo. No seu primeiro discurso oficial após a nomeação, disse que o momento era “para a ação”, recusando-se a responder às perguntas dos jornalistas.

O antigo primeiro-ministro do Líbano demitiu-se no passado 10 de agosto. Também uma dezena de deputados já pediu a demissão. A tragédia da explosão em Beirute de 4 de agosto relançou o movimento de contestação que começou no outono de 2019.