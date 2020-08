O governador afastado do estado brasileiro do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, recorreu esta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) de uma decisão provisória tomada por um juiz de outro tribunal, que o impediu de exercer o cargo por 180 dias.

O recurso procura reverter uma decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Benedito Gonçalves, que na última sexta-feira determinou o afastamento de Witzel do governo “fluminense”, na sequência de uma investigação de desvios de dinheiro da área da saúde.

Segundo os media locais, a defesa de Witzel alegou que o colegiado de juízes do STF deveria decidir sobre questões que consideram que não estão claras no processo que gerou o afastamento do governador.

Detentores de foro especial, os governadores dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal são julgados pelo Tribunal Especial do STJ, composto pelos 15 ministros mais antigos.

Assim, a defesa também considerou que um único juiz do STJ, tribunal de terceira instância que só pode ter as suas ordens revertidas pelo coletivo de juízes ou pelo STF, não tinha poder nem poderia ordenar sozinho o afastamento de Witzel das suas funções.

Witzel, ex-juiz e governador do Rio de Janeiro eleito em 2018, pelo Partido Social Cristão (PSC), foi afastado do cargo por alegada participação em esquemas ilícitos que desviaram recursos da área da saúde durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Procuradores do Ministério Público Federal (MPF), polícias federais e auditores da Receita Federal cumpriram diversos mandados de prisão e de busca e apreensão em locais ligados aos principais nomes do governo “fluminense” na última sexta-feira para investigar suspeitas relacionadas com este caso.

As diligências foram autorizadas pelo STJ, que também determinou o afastamento de Witzel do cargo por 180 dias.