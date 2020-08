Um incêndio na cobertura de um prédio de habitação em Campo de Ourique, em Lisboa, que deflagrou esta segunda-feira pelas 17h40, estava “praticamente extinto” desde pelas 19h15, segundo fonte dos bombeiros. Continuam no local cerca de 60 operacionais, apoiados por 27 viaturas.

Os bombeiros estão a trabalhar nas ações de rescaldo, referiu o primeiro comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, apontando para um novo ponto de situação dali a meia hora.

No local, a essa hora, estavam “aproximadamente 60 operacionais”, desde os bombeiros aos operacionais da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Municipal e do serviço municipal de Proteção Civil, apoiados por 27 viaturas, precisou o comandante.

“O prédio é de habitação, não está ninguém no seu interior, estamos agora, neste momento, a fazer ações de extinção na cobertura”, avançara o comandante por volta das 18h30.

“Temos bastantes meios no local, mas está controlado”, reforçou o comandante Tiago Lopes, explicando que o incêndio deflagrou na cobertura de um prédio de habitação no número 19 da rua Tenente Ferreira Durão, na freguesia lisboeta de Campo de Ourique.

Em declarações aos jornalistas no local, o primeiro comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que todas as pessoas e animais que se encontravam dentro do prédio no início do incêndio foram retiradas. Sem contabilizar o número total, indicou que “não há vítimas a registar”.

“Quase de certeza que no piso de cima — as águas furtadas — vai ter de haver realojamento, mas ainda é muito cedo para esses dados, ainda não os temos, ainda estamos na fase do combate ao incêndio”, disse à Lusa Tiago Lopes, acrescentando que, se houver necessidade de realojamento, há essa disponibilidade por parte da Câmara Municipal de Lisboa.

Questionado sobre a origem do incêndio, o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que ainda não há essa informação, destacando a ação “extremamente rápida” de combate ao incêndio, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.

Sobre o corte da rua Tenente Ferreira Durão, o comandante dos bombeiros explicou que vai continuar interditada ao trânsito “enquanto não houver segurança por parte dos operacionais para trabalharem à vontade”.

Após as ações de rescaldo, os operacionais vão “avaliar as condições de segurança e de habitabilidade do edifício”, inclusive para saber se há necessidade de realojamento.