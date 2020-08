Quando era mais nova, também por influência dos pais e dos irmãos, fazia do que podia uma bola. Se fosse apanhar laranjas ao quintal, já estava a jogar. Mas se fosse preciso também ia buscar jornais, amarfanhava os papéis, ligava tudo com fita-cola e tinha ali aquilo que mais queria. A ideia de jogar futebol como atleta federada já surgiu tarde, quando tinha 14 ou 15 anos, até porque só nessa altura é que soube que havia equipas de futebol feminino, mas ia com a escola do futebol de rua com os amigos. Dez anos depois, ainda se via isso em campo.

Num jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo realizado na Bélgica, teve um momento de magia já no período de descontos que terminou com uma grande penalidade sofrida e um empate que permitiu Portugal manter o sonho de alcançar o apuramento. Num ápice essa finta tornou-se um momento viral nas redes sociais, rodou o mundo e teve também o seu contributo a juntar aos desempenhos nos clubes e na Seleção para despertar o interesse de palcos que não costumavam ser os das portuguesas. E a aposta valeu a pena.

Nascida em Milfontes, foi viver depois para Águeda quando ainda era criança e foi nessa zona que começou a jogar, no União Ferreirense. Em 2011, deu o salto para o Albergaria, onde esteve duas temporadas. Experimentou as ligas estrangeiras, começando na Suécia (Linkoping) e chegando a Espanha (Levante) tendo pelo meio regressado ao país onde representou de novo o Albergaria e depois o Sp. Braga. Os dois anos em Espanha, aliados às exibição ao serviço de Portugal, abriram a porta das melhores entre as melhores e Jéssica Silva chegou em 2019 ao Lyon.

Num plantel recheado de estrelas onde se destacam Ada Hegerberg, Nikita Parris, Lucy Bronze ou Wendie Renard, entre outras, a ala participou em três jogos da Liga dos Campeões, onde marcou na goleada às dinamarquesas do Fortuna Hjörring, e mais dois a contar para o Campeonato (onde também marcou, desta vez ao Stade de Reims), tendo depois sofrido uma grave lesão no tendão de Aquiles na Algarve Cup, num encontro entre Portugal e Itália. Esse problema, em março, deu por concluída a temporada e foi o pior momento de um ano que terminou com a confirmação do poderio das francesas em termos europeus, com a conquista da Champions após derrotarem as alemãs do Wolfsburgo por 3-1 com golos de Le Sommer, Kumagai e Gunnarsdóttir. Ao todo, o Lyon ganhou pela quinta vez consecutiva a competição, algo apenas alcançado no masculino pelo Real Madrid nos anos 50.

ça a l'air de bien progresser pour @jessiicasilva10

(Instagram de la joueuse) pic.twitter.com/6fq5ftEKyt — OL+ Féminin (@OL_Plus_Fem) August 24, 2020

“Felicito o Olympique Lyonnais pela conquista do título na Liga dos Campeões de futebol feminino e personalizo este voto na Jéssica Silva, que se tornou na primeira futebolista portuguesa a sagrar-se campeã europeia de clubes. É uma proeza inédita que premeia o talento, a qualidade e a dedicação de uma extraordinária atleta que, num ano marcado por uma lesão grave, teve hoje a merecida e brilhante recompensa. Trata-se de um feito que nos deixa a todos orgulhosos e que é verdadeiramente inspirador, designadamente para todas as jovens que jogam futebol. Obrigado e parabéns Jéssica!”, escreveu Fernando Gomes, presidente da Federação.