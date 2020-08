A Câmara de Aveiro, de maioria PSD/CDS, abriu novo concurso público para a requalificação do Rossio e da Praça Humberto Delgado, com a concessão, por 40 anos, de estacionamento subterrâneo.

O anterior concurso público foi anulado porque nenhuma das cinco propostas cumpria as condições definidas no caderno de encargos.

O projeto é contestado pelos partidos da oposição (o PS votou contra) e pelo movimento “Juntos pelo Rossio” que tentou, sem êxito, travar o processo pelas vias judiciais. No centro da polémica, que deu já lugar a várias manifestações e tomadas de posição, está o estacionamento subterrâneo no centro da cidade e junto ao canal central, que se vem juntar aos parques já existentes, habitualmente com disponibilidade de lugares.

O executivo liderado por Ribau Esteves destaca no projeto de requalificação urbana o aumento da área verde em 64 metros quadrados e um novo parque arbóreo, bem como “a redução, para menos de metade, da área de circulação e estacionamento automóvel à superfície”. O autarca tem sustentado que, ao contrário do que dizem os críticos, a obra vai reduzir a pressão automóvel ao reformular a circulação na Rua João Mendonça, que passa a ter apenas um sentido e por dar mais espaço aos peões com o alargamento dos passeios.

Segundo os dados revelados pela autarquia, o parque de estacionamento em cave terá capacidade para 219 automóveis, 14 motas e 36 bicicletas, com ventilação natural e iluminação led.