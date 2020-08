A unidade de contraterrorismo da polícia britânica intercetou no domingo um voo da Ryanair e deteve dois homens, de 34 e 48 anos, no aeroporto de Stansted, em Londres, revelaram as autoridades, citadas pelo The Guardian.

Os detidos são um homem de 34 anos, do Kuwait, e outro de 48, de Itália, que vinham de Viena, na Áustria. O avião da Ryanair foi intercetado ainda no ar por jatos da força aérea do Reino Unido (RAF) no domingo, pelas 19h00, devido a suspeitas de uma ameaça à segurança a bordo. A polícia disse que está a investigar o caso.

A agência Mil Radar, que monitoriza o espaço aéreo, publicou um tweet, pelas 19h30, a dar conta que dois aviões de caça foram lançados da estação da RAF em Coningsby com o trajeto a mostrar que estiveram em Stansted, um dos maiores aeroportos de Londres.