A PSP foi recebida com o arremesso de pedras e garrafas ao intervir, no domingo à noite, num jardim de Vila Nova de Gaia para pôr termo a desacatos entre grupos de jovens e fez uma detenção.

O oficial de serviço no comando policial do Porto disse esta segunda-feira que a PSP enviou ao Jardim do Morro, junto à Ponte Luís I, em Vila Nova de Gaia, equipas de intervenção rápida e carros patrulha de esquadras territoriais para travar desacatos entre dois ou mais grupos de jovens que ali se encontravam.

A intervenção policial foi mal recebida por alguns jovens, que atiraram pedras e garrafas aos agentes, que dispersaram os grupos de jovens”, contou a fonte, acrescentando que a PSP não tem registo de qualquer ferido.

Não houve qualquer intervenção da força mais musculada da PSP, a Unidade de Especial de Polícia, afirmou a fonte, rejeitando versões contrárias divulgadas em redes sociais.