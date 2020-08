Em atualização

O Rio Ave vai começar a temporada com uma longa viagem até à Bósnia para defrontar o Borac Banja Luka, num jogo a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Os vila-condenses, a única equipa portuguesa que está nesta fase da competição após ter terminado o último Campeonato no primeiro lugar, partem como favoritos teóricos mas acabam por ter uma deslocação complicada poucos dias antes do início da Primeira Liga.

Esta terça-feira, o conjunto agora comandado por Mário Silva, antigo campeão europeu pelo FC Porto na Youth League que saiu do Almería para suceder a Carlos Carvalhal como treinador do Rio Ave, vai ficar a conhecer o possível adversário na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, onde estará também o Sporting. Também aqui a passagem será disputada apenas num jogo, ao contrário do que se passará depois no playoff.

Olhando para outros encontros em destaque envolvendo equipas das principais ligas europeias, nota para Teuta-Granada, Lokomotiv Plovdiv-Tottenham, Servette-Reims, Shamrock Rovers-AC Milan e Kukës-Wolfsburgo.

Em relação ao caminho dos campeões, com equipas que foram eliminadas no arranque da Liga dos Campeões (primeira pré-eliminatória), o sorteio ditou os seguintes encontros:

– Inter Escaldes (Andorra)-Dundalk (Rep. Irlanda)

– KuPS (Finlândia)-Slovan Bratislava (Eslováquia)

– Linfield (Irlanda do Norte)-Floriana (Malta)

– Riga (Letónia)-Tre Fiori (São Marino)

– Djurgarden (Suécia)-Europa (Gibraltar)

– Flora Tallinn (Estónia)-KR Reykjavík (Islândia)

– Sileks (Macedónia)-Drita (Kosovo)

– Astana (Cazaquistão)-Buducnost Podgorica (Montenegro)

– Ararat (Arménia)-Armenia-Fola Esch (Luxemburgo)

– Connah’s Quay Nomads (País de Gales)-Dinamo Tbilisi (Geórgia)