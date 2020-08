Uma menina de três anos ficou presa nas cordas de um papagaio de papel gigante, num festival na localidade costeira de Nanliao, na cidade de Hsinchu, em Taiwan. A criança, cuja identidade não é para já conhecida, acabou por ser elevada a vários metros de altura durante cerca de 30 segundos.

O incidente foi captado num vídeo que foi publicado este domingo no YouTube — onde já foi visto por mais de um milhão de utilizadores — e nas redes sociais.

Nos momentos iniciais do vídeo é possível ver vários trabalhadores do festival a tentar segurar a longa cauda deste tipo de papagaio de papel gignte e a tentar lutar contra os ventos fortes que se faziam sentir, antes do seu lançamento. Dezenas de espectadores e famílias reuniam-se nas proximidades a aguardar o momento em que levantaria voo. Segundo o Taiwan News, o papagaio de papel iria deixar cair pelo céu vários chupa-chupas para as crianças apanharem.

新竹風箏節意外突發狀況!! 天啊!!拜託爸媽帶小孩來風箏節一定要小心!剛剛居然在我面前發現風箏居然把小孩捲上天空去,現場大家都快嚇死了!!真的就是瞬間發生的事,請有帶小孩的人一定一定一定要注意!!畫面有點可怕,請注意。‼️小孩目前意識清楚,看不出來有外傷,已由工作人員和父母帶走處理。 Posted by 跟著Via趣旅行~Part II on Sunday, August 30, 2020

No entanto, os aplausos rapidamente se transformaram em gritos quando perceberam que a criança ficou presa na cauda do papagaio de papel e foi lançada no ar. Só cerca de 30 segundos depois é que os funcionários conseguiram baixá-lo e fazer com que a criança regressasse ao solo, onde foi de imediato agarrada pela multidão. Segundo explicou o opresidente da cidade de Hsinchu, Lin Chih-chien, sofreu apenas alguns arranhões no pescoço.

Chen-Ko-fang, secretária-geral do Asian Kite Forum, explicou que as crianças geralmente são mantidas a uma distância de segurança deste papagaio de papel gigante até que este levante no ar, mas os organizadores do festival foram apanhados de surpresa com as rajadas de vento repentinas.

Após o incidente, o presidente Lin Chih-chien emitiu um comunicado a pedir desculpa e a suspender todas as atividades de forma a garantir a segurança do público. “Vamos analisar o incidente para evitar que aconteça novamente. Também iremos investigar a responsabilidade e levar a cabo uma análise aprofundada”, lê-se no comunicado citado pelo The Guardian.