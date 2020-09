Há quase um mês, no dia em que foi apresentado no Seixal como o novo treinador do Benfica, Jorge Jesus recorreu ao Instagram para partilhar uma imagem que assinalava o regresso à Luz e deixava como legenda o lema dos encarnados — “de todos, um”, eternizado em latim, e pluribus unum, no símbolo do clube. Esta terça-feira, no mês anterior ao ato eleitoral mais incerto desde que Luís Filipe Vieira chegou à liderança dos encarnados, o presidente utilizava precisamente o mesmo lema como título de uma comunicação aos sócios e adeptos, publicada no site oficial do clube.

“Estamos em vésperas do arranque da próxima época e, apesar dos tempos de incerteza que ainda vivemos, quero deixar uma palavra de confiança a todos os Benfiquistas. Uma confiança alicerçada numa redobrada ambição que nos levou à contratação de uma nova equipa técnica de reconhecida qualidade, liderada pelo treinador com mais títulos na história do Sport Lisboa e Benfica e pela capacidade de ir ao mercado contratar jogadores internacionais de enorme prestígio”, começa por dizer Vieira, deixando o elogio a Jorge Jesus e garantindo mais à frente que a estratégia do clube neste mercado de transferências tem sido “ter acesso a talentos que noutras circunstâncias estariam fora de hipóteses” para o Benfica, graças a um “nivelamento por baixo dos valores”.

Ainda assim, e neste capítulo específico de chegar a nomes com relevância no mercado europeu — Vertonghen é reforço, Cavani ainda pode estar em cima da mesa, Mariano Díaz é uma opção que ainda não está afastada –, o presidente encarnado garante o fator decisivo é a “credibilidade”. “Como tenho dito, a credibilidade é um dos nossos principais títulos conquistados. E só a forte e reputada credibilidade que temos no mercado possibilita fazer este reforço do plantel com uma gestão eficaz e racional do seu esforço, diluído ao longo de vários anos”, destaca Luís Filipe Vieira, acrescentando depois o “reconhecimento unânime à qualidade do projeto e das infraestruturas” e os “depoimentos de todos os técnicos e jogadores” que já passaram pela Luz à lista de motivos para os sucessos do Benfica no que toca a contratações.

“Vimos de uma década com resultados desportivos no futebol só superada pela década de sessenta, voltámos a ver o nosso Clube em duas finais europeias nos seniores e três nos juniores, em sequência de uma estratégia e rumo de aposta no centro de formação do Seixal que é tida como exemplo internacionalmente. Tivemos a melhor década de sempre de vitórias nas modalidades”, recorda o presidente encarnado, abrindo a porta a uma linha de pensamento que já se aproxima mais de um discurso de campanha do que de uma simples mensagem aos sócios e adeptos.

“Como sempre e desde a primeira hora, só esse tem sido o meu foco, trabalhar em prol do Benfica. E neste momento, mais do que nunca face aos tempos de incerteza que vivemos, defender o Clube e reforçar os seus pilares com os olhos postos num futuro ainda mais ganhador”, termina Luís Filipe Vieira.