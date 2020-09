O Novo Banco considera que a auditoria independente realizada pela Deloitte à gestão dos últimos 18 anos “confirma a forma transparente e competitiva com que o Novo Banco tem vindo a recuperar o seu balanço”. E coloca em destaque “a importância dos processos de alienação de ativos para a recuperação do balanço do Novo Banco, bem como as melhorias operacionais alcançadas” que colocam a instituição “numa posição sólida que permite apoiar os seus clientes e a economia portuguesa neste momento crítico da nossa vida coletiva”.

As vendas aceleradas de ativos a desconto face ao valor de balanço têm gerado as perdas na instituição que dão acesso a cobertura de capital por parte do Fundo de Resolução. Estas operações têm estado no centro das suspeitas e acusações sobre o impacto do processo de venda do banco para o Estado e contribuintes.

Num comunicado emitido esta tarde, a instituição liderada por António Ramalho assinala que o “documento final transmite a clareza e colaboração em que decorreu o processo de análise”. Esta é a primeira reação da entidade auditada, mas para esta quarta-feira de manhã foi convocada uma conferência de imprensa para mais esclarecimentos.

Citando a nota do Ministério das Finanças conhecida esta madrugada, o Novo Banco diz que a auditoria “coloca em evidência que as perdas incorridas pelo Novo Banco decorreram fundamentalmente de exposições a ativos que tiveram origem no período de atividade do Banco Espírito Santo e que foram transferidos para o Novo Banco no âmbito da resolução”.

Da mesma forma que aponta para a existência de um conjunto de “insuficiências e deficiências graves de controlo interno no período de atividade até 2014 do Banco Espírito Santo”, que aliás já eram conhecidas tendo sido objeto de processos de contraordenação movidos pelo Banco de Portugal e de uma acusação do Ministério Públicos aos antigos gestores do BES, no quadro do inquérito ao universo BES/GES.

Segundo a nota divulgada pelo Novo Banco, o relatório confirma ainda “os progressos realizados pelo Novo Banco” nas áreas de controlo interno e sublinha o empenho “em continuar o caminho traçado que permitirá cumprir na integra as indicações referidas no relatório de auditoria.