Depois de uma semana em que o número de casos manteve uma subida consistente, sempre acima dos 300 novos casos por dia, esta terça-feira é o segundo dia consecutivo em que o número de novos casos se mantém abaixo dos 300 — e com uma ligeira redução face ao boletim divulgado pela Direção-geral da Saúde na segunda-feira (de 244 para 231). Já no que diz respeito às mortes, foram registadas duas — ambas, novamente, na região de Lisboa e Vale do Tejo —, um homem e uma mulher.

Lisboa e Vale do Tejo tem esta terça-feira mais de metade dos novos casos (119 dos 231), seguindo-se a região Norte com 35,5% do total de novos casos. Nas restantes regiões, destaque para o Algarve que depois de ver os números aumentar às dezenas nos últimos dias, com alguns surtos identificados, esta terça-feira não acrescenta mais nenhum caso ativo, algo que não acontecia desde 28 de julho.

No centro há 23 novas infeções (9,96% do total), Alentejo e Madeira têm três novos casos cada e, nos Açores, apenas mais uma pessoa recebeu resultado positivo no teste de diagnóstico à Covid-19.

Número de doentes internados continua a subir

A última vez que o número de doentes em enfermaria foi mais elevado que nas últimas 24 horas foi a 13 de agosto (quando eram 358 e 39 nas unidades de cuidados intensivos). Mantendo-se há várias semanas sempre acima dos 300 doentes em internamento, nos últimos dias o número tem aumentado e são agora 350 os doentes em enfermaria geral e 44 nos Cuidados Intensivos (o mesmo número que a 24 de agosto, no início da semana passada).

Já no que diz respeito ao número de pessoas que recuperaram da Covid-19, nas últimas 24 horas foram mais 143, passando agora a um total de 42.104 de um total de 58.243 casos da doença registados em Portugal desde março.

A taxa de letalidade mantém-se na casa dos 3%, sendo atualmente de 3,13%, com 1.824 pessoas a terem perdido a vida desde o início da pandemia em consequência da infeção pelo novo coronavírus.