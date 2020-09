A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Uma paciente brasileira transportou o vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19, durante cinco meses, com o patógeno ativo e passível de transmissão, segundo um estudo divulgado esta terça-feira no país pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A informação faz parte de um estudo do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, ao qual o jornal brasileiro O Globo teve acesso, e que apontou que a paciente não teve reincidência, mas permaneceu com o vírus durante 152 dias, tornando-se o caso comprovado de contaminação em uma pessoa, que perdurou por mais tempo, no mundo.

A investigação científica, realizada pelas investigadoras Luciana Costa, Amilcar Tanuri e Teresinha Marta Castineiras, da UFRJ, também sustentou que pessoas assintomáticas são “os pilares da disseminação” do vírus.

A paciente, que não foi identificada, é uma profissional da área de saúde, no Rio de Janeiro, que em março apresentou sintomas leves associados a Covid-19 e permaneceu em quarentena domiciliar para orientação médica. Ela regressou à atividade, depois de passar os últimos cinco meses completamente assintomática.

A investigação, que realizou testes de diagnóstico molecular em 3.000 pessoas, inclui outros pacientes, a maioria profissionais de saúde, que nunca mais sentiram os sintomas, mas continuaram a transportar o vírus ativo durante vários dias.

Desses 3.000 pacientes, 50 com teste positivo para Covid-19, e aparentemente recuperados, regressaram, por motivos diversos, para fazer o teste clínico e 15% deles continuavam com o vírus ativo.

Os responsáveis pela investigação descobriram que, em 40% dos casos após os catorze dias de quarentena, recomendados pelas autoridades de saúde em todo o mundo, os pacientes podem continuar a testar positivo para Covid-19, mas o vírus, apesar de sua presença no corpo, não tem mais capacidade de transmissão.

Os estudos passam agora a ter por objetivo determinar se 35% dos pacientes portadores do vírus inativado conseguem desenvolver anticorpos, diferentes do paciente que permaneceu com o patógeno por cinco meses, e não conseguiu desenvolvê-los.

Alertaram porém, para a necessidade de controlo de vacinas, como as que vários países vêm desenvolvendo, tendo em conta o caso do paciente que incubou o vírus por cinco meses.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 3,9 milhões de casos e 121.381 óbitos), depois dos Estados Unidos.