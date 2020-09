A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou na segunda-feira um homem suspeito de furtar alfarroba em vários terrenos agrícolas em Loulé, tendo apreendido 870 quilogramas daquele produto, durante uma ação de fiscalização rodoviária, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a GNR indicou que a alfarroba, avaliada em 683 euros, foi detetada pelos militares quando estava a ser transportada numa viatura conduzida pelo suspeito, tendo o mesmo alegado “ter sido autorizado a apanhar a alfarroba em diversos terrenos”.

Após diligências policiais, foi possível apurar que os bens agrícolas eram furtados, tendo ainda sido possível identificar o legítimo proprietário de parte da alfarroba transportada pelo suspeito, que tinha sido subtraída e já ensacada no dia 30 de agosto, do interior da sua propriedade agrícola”, especificou.

O homem, de 30 anos, foi identificado, tendo o processo sido enviado para o Tribunal de Loulé, no distrito de Faro.

No âmbito da operação “Campo seguro 2020”, a GNR tem intensificado, desde 1 de junho, as ações de sensibilização e de fiscalização “com o propósito de evitar crimes de furto das propriedades agrícolas”, adiantou aquela força.

Segundo a GNR, o policiamento “foi incrementado para dissuadir e reprimir a prática do furto de alfarrobas, uma vez que nesta altura do ano, o foco na região do Algarve está direcionado para a alfarroba pelo seu valor comercial e pela facilidade quer na apanha, quer na venda”.