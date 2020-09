Um incêndio deflagrou esta tarde em dois prédios, um deles de habitação, na rua das Gaivotas, na zona da Misericórdia, São Bento, em Lisboa. Treze pessoas ficaram desalojadas, mas não há registo de feridos. O incêndio está dominado.

À Rádio Observador, os bombeiros sapadores de Lisboa confirmaram o incêndio e adiantaram que um dos prédios é habitado. Em declarações aos jornalistas, no local, o comandante dos bombeiros Tiago Lopes avançou, pelas 19h30, que o incêndio já estava dominado e que dentro de minutos seria dado como extinto.

As causas do incêndio são desconhecidas, passando agora o caso para a polícia. Em relação às 13 pessoas que ficaram desalojadas, a proteção civil municipal está a “tratar” de arranjar um local para as pessoas ficarem esta noite, afirmou o comandante Tiago Lopes.

“Os edifícios velhos são, por norma, feitos de madeira, o que ajuda à propagação do fogo. O início do incêndio deu-se no piso superior, que alastrou para a cobertura que tem subtelha que é muito impermeabilizante, o que deu trabalho para que a água entrasse no telhado”, explicou o comandante aos jornalistas, em declarações transmitidas pela RTP.

Não há registo de feridos, sublinha ainda.