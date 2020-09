Um homem de 60 anos ficou esta terça-feira em prisão preventiva após ter sido detido na Trofa por suspeita da prática do crime de incêndio florestal, informou a GNR do Porto.

O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial da Trofa, fez a detenção na segunda-feira, depois de, no decorrer de uma ação de policiamento, os militares da Guarda serem “alertados por um cidadão para a existência de um indivíduo que se deslocava ao longo da Estrada Municipal 14 e que supostamente teria ateado fogo a uma zona florestal contígua a várias habitações e empresas do setor têxtil”.

Uma vez no local, os militares, deparando-se “com uma coluna de fumo, conseguiram extinguir o foco de incêndio, tendo sido possível identificar um homem a cerca de 20 metros do mesmo”, prossegue a nota de imprensa.

Durante a abordagem, foi encontrado na posse de “seis isqueiros, duas caixas de fósforos e duas rolhas de cortiça”, acrescentou a Guarda.

O detido, que já havia “sido suspeito da prática de crime de incêndio florestal em 2018″, ficou em prisão preventiva após ter sido presente a primeiro interrogatório ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto”, continua o comunicado.