A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, um dos rostos do combate à Covid-19 naquele país, foi alvo de insultos homofóbicos e cuspidelas quando se dirigiu a um conjunto de pessoas que se manifestavam contra as restrições impostas pelo governo devido à pandemia. É cada vez mais agressivo o tom das manifestações que, ainda assim, são minoritárias no país.

As imagens dos insultos foram captadas em Bergisch Gladbach, à saída de um evento relacionado com as eleições locais na região, e foram divulgadas em vídeo. Nas imagens pode ver-se o ministro, que é homossexual, a aproximar-se dos manifestantes, rodeado de assessores e seguranças, e tirar a máscara para tentar falar com eles enquanto os manifestantes ecoam “vergonha”, “vai-te embora” e “porco gay”.

Segundo o jornal britânico The Guardian, na sequência do episódio, o evento de campanha seguinte, marcado para segunda-feira à noite, foi mudado para um local fechado, para evitar manifestantes.

Jens Spahn tem conquistado popularidade crescente à medida que se tornou o alvo preferencial dos negacionistas da Covid-19 e dos céticos do confinamento. Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira à margem de um outro evento onde o ambiente hostil se manteve, o ministro criticou aqueles que “se mantêm fechados no mundo do Facebook e do WhatsApp e que se tornam mais agressivos perante os que não partilham da sua opinião”, e afirmou que o governo está a fazer tudo para evitar um segundo confinamento apesar do aumento do número de infeções.

A Alemanha regista atualmente mais de 245 mil casos, registando aumentos diários na ordem dos 600. “Com o conhecimento que temos hoje, posso dizer que não vamos voltar a fechar lojas e cabeleireiros. Isso não vai voltar a acontecer. Não queremos voltar às proibições de trabalho nos lares de idosos”, disse ainda o ministro da CDU de Merkel.

No passado fim de semana, Berlim foi palco de uma grande manifestação contra as restrições impostas para conter a pandemia da Covid-19, tendo juntado cerca de 30 mil pessoas, num protesto que culminou na invasão da escadaria do Parlamento alemão (o Reichstag). O protesto levou à detenção de 300 pessoas.