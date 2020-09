O PCP considera que os dados já conhecidos da auditoria externa aos 18 de gestão do BES/Novo Banco, e que apontam para perdas de mais de quatro mil milhões de euros, confirmam que o “escândalo do BES continua com o Novo Banco”. Os comunistas foram os primeiros a reagir aos dados divulgados pelo Ministério das Finanças sobre a auditoria da Deloitte entregue na segunda-feira ao Governo, ainda antes, assumiu o deputado Duarte Alves, de terem lido relatório.

No entanto, e partindo das conclusões divulgadas pelo Ministério das Finanças, Duarte Alves apontou para o que qualificou como “a fraudulenta resolução feita em 2014 pelo Governo PSD/CDS em que se mentiu aos portugueses” e para a “ruinosa privatização feita pelo Governo PS em que se entregou praticamente a custo zero o Novo Banco um fundo abutre que continua a gerir os ativos de forma a utilizar toda a garantia” que está disponível de 3,9 mil milhões de euros.

Apesar de ainda não conhecer o documento que foi remetido esta madrugada para o Parlamento, o deputado comunista sublinha que o período abrangido vai até ao final de 2018, tratando de atos que são já da responsabilidade da atual administração, ainda que os comentários do Ministério das Finanças apontem, para já, e apenas na direção da gestão do BES até 2014. Duarte Alves admitiu ainda que se tivessem sido analisados atos de gestão de 2019 e 2020, o valor das perdas seria seguramente maior.

Duarte Alves defendeu ainda que “a generalidade da auditoria deve ser conhecida pelos portugueses”. Apesar dos documentos terem sido remetidos com o selo de confidencial, “deve haver um conhecimento generalizado desta matéria que é de interesse público”. E pediu também o apuramento de todas as responsabilidades judiciais, numa referência ao envio pelo Governo da auditoria ao Ministério Público.

E sublinhou que desde 2018 que o “PCP tem vindo a denunciar gestão danosa por parte da atual administração dos ativos do Novo Banco. Estas perdas revelam que o PCP tinha em tem razão porque se o Estado continua a pagar a limpeza do Novo Banco esteve deve ser revertido para a esfera pública e deve ser colocado ao serviço da economia. Quanto mais cedo se avançar para o controlo público do Novo Banco, mais cedo se acaba com este escândalo da gestão danosa do Novo Banco”.

Sobre a criação de uma comissão de inquérito à gestão do Novo Banco, Duarte Alves remete uma decisão para quando tiver analisado o relatório da auditoria que será disponibilizado aos deputados da comissão de orçamento e finanças.