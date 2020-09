Desde 2004, ano em que Portugal organizou o Campeonato da Europa e foi derrotado pela Grécia na final do Estádio da Luz, que a Seleção Nacional não usava calções verdes. 16 anos depois, o equipamento principal da seleção portuguesa voltou a contar com os calções verdes mas mantém a aposta na camisola totalmente vermelha. A Federação Portuguesa de Futebol apresentou esta terça-feira, dia 1 de setembro, os equipamentos que serão utilizados pela Seleção no Europeu do próximo ano e que serão também a indumentária oficial das equipas de futebol feminino, de futsal e de futebol de praia.

Ainda que totalmente vermelha, a camisola conta com riscas verticais nas laterais e também nas mangas, com tons de verde e preto. O principal destaque, porém, vai para a zona da gola, onde surgem botões que assemelham a t-shirt a um pólo desportivo. As fotografias divulgadas pelas redes sociais da Seleção — onde Cristiano Ronaldo e Jéssica Silva surgem como principais embaixadores dos novos equipamentos — têm tido um feedback misto nas redes sociais.

Piores equipamentos já feitos para Portugal. https://t.co/76SINbEHN6 — Danny (@itzdannys) September 1, 2020

Se a maioria dos utilizadores está satisfeita com o equipamento principal, a maioria está também descontente com o alternativo. O segundo equipamento da seleção portuguesa voltou a ser branco mas tem, desta feita, listas horizontais em verde, vermelho e preto que não estão a agradar à larga maioria dos adeptos. Um deles foi o responsável pela conta satírica Insónias em Carvão, que fez várias publicações sobre o assunto.

Imaginem ganhar a Liga das Nações com isto vestido pic.twitter.com/WQJTpxhDrt — Insónias em Carvão (@insoniascarvao) September 1, 2020

Além das opções mais estéticas, existe outro pormenor que está a saltar à vista. Ambos os equipamentos, completos — camisola, calções e meias –, custam 140 euros, um valor que cai para os 90 euros se falarmos apenas da camisola.