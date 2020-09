Depois de saber esta segunda-feira que será o PAOK de Abel Ferreira o adversário da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, o Benfica ficou automaticamente a saber também que vai defrontar o Krasnodar em caso de eliminação dos gregos e passagem dos encarnados ao playoff. Esta terça-feira, em novo sorteio a partir de Nyon, a equipa de Jorge Jesus ficou agora a saber que em cenário de passagem ao playoff vai jogar a primeira mão na Rússia e a segunda em Lisboa.

De recordar que, ao contrário do que acontece com a terceira pré-eliminatória, este playoff já será disputado a duas mãos — a ronda que o Benfica irá discutir na Grécia com o PAOK a 15 de setembro será, pela primeira vez, decidida com apenas um jogo, assim como aconteceu com a inédita final eight da Liga dos Campeões realizada em agosto em Lisboa. No playoff, porém, a lógica anterior e tradicional volta a aplicar-se e a equipa de Jorge Jesus irá então disputar a primeira mão na Rússia, a 22 ou 23 de setembro, e a segunda na Luz, a 29 ou 30 de setembro.

O Benfica vai defrontar o PAOK em Salónica, naquela que será a primeira partida oficial de Jorge Jesus neste regresso aos encarnados. De seguida, o Campeonato começa para as águias com uma deslocação a Famalicão (marcado para dia 20 mas ainda por definir) e a receção ao Moreirense na Luz no dia 27 de setembro — agenda que, em caso de passagem ao playoff, será engrossada pela eliminatória com o Krasnodar. Ainda antes de nova paragem para os compromissos das seleções, os encarnados voltam a jogar em casa na Primeira Liga com o Farense.

O PAOK, que é comandado pelo português Abel Ferreira (antigo lateral internacional português que passou como técnico pelo Sporting B, pelo Sp. Braga B e pelo conjunto principal dos minhotos antes de sair no último verão para a Grécia), ganhou na ronda anterior aos turcos do Besiktas. Vieirinha é o único português no conjunto que terminou a última Liga grega na segunda posição atrás do Olympiacos, onde se destacam ainda nomes que passaram por Portugal como Anderson Esiti, Fernando Varela e Rodrigo Soares. Perante o Krasnodar, o Benfica tem a oportunidade de encontrar o carrasco do FC Porto na temporada passada, já que os russos surpreenderam e eliminaram os dragões na terceira eliminatória de 2019/20, afastando prematuramente a equipa de Sérgio Conceição da Liga dos Campeões.

Nos outros encontros sorteados esta segunda-feira, os ucranianos do Dínamo Kiev vão defrontar os holandeses do AZ Alkmaar, ao passo que os belgas do Gent recebem os austríacos do Rapid Viena. Nos encontros no caminho dos campeões, também a contar para a terceira pré-eliminatória, os jogos sorteados foram Ferencváros (Hungria)-Dínamo Zagreb (Croácia), Qarabag (Azerbaijão)-Molde (Noruega), Omónia (Chipre)-Estrela Vermelha (Sérvia), Midtjylland (Dinamarca)-Young Boys (Suíça) e Maccabi Telavive (Israel)-Dínamo Brest (Bielorrússia).