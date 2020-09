75 anos. A idade de Sérgio Godinho e mais ou menos o tempo psicológico passado desde o último concerto a que fomos. A Covid-19 instalou-se no mundo como um companheiro de casa abusado, um indesejado dependente a cargo. À semelhança daqueles casais que se lamentam, nas festas de anos, de nunca mais terem saído à noite depois do primeiro filho, deixámos, coletivamente, de poder ir a concertos, ao cinema, ao futebol. A discoteca é uma recordação cada vez mais vaga de uma vida que, em tempos, levámos. Temos horas para chegar a casa e preocupações de crescidos. Tudo no devido lugar. Mas, como o bom senhor Sérgio dirá, com o seu rasgo, lá para meio da noite, “cuidado com as limitações”.

Teatro Maria Matos, Lisboa, na última noite de agosto. As ruas continuam demasiado desertas mesmo para esta altura do ano, mas, à entrada da sala, já toda a gente parece habituada aos novos costumes: chega cedo, deixa o espaço que lhe corresponde intuitivamente a dois metros de distanciamento; a máscara já não parece estranha na cara de ninguém. Ainda não é um concerto como seria noutras salas, mais descontraídas – de pé, com cantorias e abraços, copos na mão – mas, na verdade, não é assim tão diferente de outro que aqui acontecesse antes do fim do mundo. E, porém, não tem qualquer coisa de viagem aérea? Tem. Os lugares marcados, a preocupação do staff com as normas de segurança, o aviso de que, no final, devemos permanecer nos nossos lugares até indicação em contrário.

Poucos minutos depois das 21 horas aprazadas, Sérgio Godinho sobe ao palco, depressa seguido pelos Assessores, os músicos que o acompanham: João Cardoso, Sérgio Nascimento, Miguel Fevereiro, o outro Nuno Espírito Santo e Nuno Rafael. O público canta-lhe “Parabéns a Você”, meio abafado pelas máscaras, outro meio abafado pelo desconforto de sequer tentar – um registo que se manterá em vigor até final de noite, encaixotando qualquer bom refrão.