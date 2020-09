A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O surto detetado no início de agosto num lar de luxo no Porto resultou em 16 mortes num universo de 48 infetados (29 utentes e 19 profissionais), noticia esta terça-feira o jornal Público que cita dados da Administração Regional de Saúde do Norte. Atualmente, existem ainda três pessoas internadas.

Apesar de a ARS Norte não ter esclarecido se as 16 mortes correspondiam ou não apenas a utentes da Residência Montepio, fonte do Hospital de Santo António, que recebeu as pessoas infetadas, garantiu ao jornal que os óbitos dizem respeito na sua totalidade a utentes do lar de luxo, localizado na Rua do Breiner — muitos destes já apresentavam uma situação de saúde muito frágil, estando inclusivamente acamados.

Neste lar, menos de um terço do número total de utentes (109) terá ficado infetado com o novo coronavírus, sendo que a taxa de letalidade situa-se nos 55%. Na residência de luxo em questão todos os quartos ou T0 têm casa de banho privada e no respetivo site é prometido “acompanhamento de médicos e enfermeiros, 24 horas por dia, sete dias por semana”. Quando o surto foi detetado, no início de agosto, a ARS garantiu que todos os utentes e profissionais do lar em questão tinham sido testados, referindo-se a um total de 225 pessoas (109 utentes e 116 profissionais).

A meados de agosto, a agência Lusa dava conta de 46 infetados no lar, incluindo 10 pessoas internadas, numa altura em que a ARS Norte garantia que o surto estava “controlado”. O Público acresce que em nenhum momento foi noticiado qualquer óbito.