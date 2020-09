A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A britânica AstraZeneca confirmou esta terça-feira o início da fase 3 dos testes à vacina contra o Sars-Cov2. A informação foi avançada pela farmacêutica em comunicado, depois dos rivais, na busca pela vacina, Moderna e Pfizer/BioNTec já se encontrarem também na fase 3 dos testes.

No total, o número de norte-americanos adultos envolvidos no teste deverá chegar aos 30 mil, sendo que a farmacêutica pretende vacinar cerca de 50 mil voluntários em todo o mundo, incluindo habitantes da América Latina, Ásia e Europa.

Para já, os participantes norte-americanos vão receber duas doses da vacina ou de um placebo, com intervalo de quatro semanas. Atualmente, os testes de Fase 3 da vacina da AstraZeneca estão em andamento no Reino Unido, Brasil e África do Sul e estão ainda a ser feitos planos para realizar testes no Japão e na Rússia.

A vacina tem o nome experimental AZD1222 e resulta da combinação de uma versão mais fraca da gripe comum que infeta chimpanzés e uma proteína do vírus que faz com que a Covid-19 induza uma resposta imune, escreve a CNN.

Os Estados Unidos já admitiram a hipótese de acelerar a autorização da vacina através de um procedimento de emergência, para que seja possível autorizar a futura vacina contra a Covid-19 antes do fim dos ensaios clínicos que confirmam a segurança e eficácia. Isto já depois da OMS ter alertado para a rapidez com que os processos estão a ser conduzidos e que não será expectável que haja vacina antes do início de 2021.