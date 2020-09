A WaterAid, organização não-governamental com sede em Londres, nomeou a ex-atleta moçambicana Lurdes Mutola, campeã mundial e olímpica dos 800 metros em atletismo, como embaixadora da marca na África Austral, anunciou esta terça-feira em comunicado.

“Apresentar a Maria como uma das nossas embaixadoras é um grande orgulho para a organização e para a região da África Austral em particular”, disse o diretor regional da WaterAid, Robert Kampala, citado na nota enviada à comunicação social.

Para a WaterAid, que atua em 15 países na África e Ásia, a nomeação de Lurdes Mutola vai contribuir para uma maior difusão de mensagens sobre a “necessidade do setor privado, governos e comunidade internacional atribuírem mais recursos para água, saneamento e higiene”.

É uma honra para mim fazer parte do importante trabalho da WaterAid como uma embaixadora. Interesso-me profundamente pelas questões de redução da pobreza e particularmente pelo acesso à água e ao saneamento”, disse Lurdes Mutola.

Segundo a nota, 46% da população moçambicana (cerca de 13 milhões de pessoas) não têm acesso a água potável e apenas 35% têm acesso a instalações sanitárias condignas, sendo as crianças as mais afetadas por estes desafios, com mais de 2.500 mortes anuais.

O estatuto de “alto nível” da atleta irá contribuir para a mudança de comportamento de várias comunidades em termos de higiene, além de capacitá-las a “exigir o acesso a água e saneamento como um direito humano básico”, referiu a nota.

A atleta moçambicana, nascida em Maputo, ganhou o título olímpico dos 800 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney de 2000 e o título mundial em Edmonton, em 2003, além de vários triunfos em pista livre e coberta ao longo de mais de 15 anos de carreira.