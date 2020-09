O presidente executivo do Novo Banco considera que as dúvidas e suspeitas que rodeiam algumas das operações de vendas de ativos “são falsas polémicas” criadas em cima de operações que “foram feitas ao melhor preço, num sistema competitivo, foram anunciadas na altura e foram selecionados o melhor preço e concorrente”.

Houve perdas? Sim, assume, mas António Ramalho atribui os prejuízos ao facto dos ativos não estarem corretamente avaliados no balanço. Uma dia depois de ter sido entregue a auditoria independente à gestão do Novo Banco, o presidente executivo não quis entrar em detalhes sobre o documento que, defende, deve ser público, desde que não ponha em causa os princípios do sigilo bancário.

Numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, o presidente executivo realça que desde 2017 está previsto um conjunto de suportes de capitalização ao banco que não têm nenhuma novidade (até quase 4.000 milhões de euros) e que estavam publicados no boletim da Comissão Europeia. “Não me sinto no centro de qualquer furacão, estava previsto desde 2017 e estava em todos os cenários. Os 4000 milhões de euros (perdas registadas entre 2014 e 2018) já aconteceram, a auditoria é sobre o que aconteceu e, fazendo referência ao comunicado do Ministério das Finanças sobre a auditoria segundo o qual as perdas foram geradas por operações do tempo do BES/GES”.

Os compromissos de venda rápida de ativos negociado com a Comissão Europeia foram assumidos pelo Estado português. “E se esses ativos não forem cumpridos, o banco tem de reduzir a participação e despedir pessoas”. Entre as condições levaram às alienações aceleradas está o prazo de dois anos dado aos bancos para venderem ativos que não têm a ver com a sua atividade bancária — sobretudo imóveis. E deu o exemplo: se não tivessem alienado imóveis em carteira teriam de vender 5 imóveis por dia durante 20 para desfazer-se do portefólio.

Fazendo sempre referência ao comunicado das Finanças, o gestor sinalizou pelo que sabe (o Novo Banco teve acesso a auditoria) ficou demonstrado que os grandes problemas vieram antes da resolução. A auditoria não terá indicado grandes problemas nos pós-resolução e os que houver certamente serão resolvidos”, desvalorizando a hipótese dos resultados desta auditoria serem utilizados para travar futuras injeções ao abrigo do mecanismo de capital contingente. ”

“Não vão encontrar nada de muito relevante ou emocionante”, foi referindo em resposta a algumas perguntas sobre o conteúdo da auditoria em relação à gestão feita já depois da resolução e, em particular, já após a venda à Lone Star.

António Ramalho detalhou os contornos de algumas das operações que suscitaram mais reações e que passam pela venda de carteiras de créditos e imóveis e por participações financeiras como a seguradora GNB. Alguns dos números destas operações realizadas em 2018 e 2019 já tinham sido tornadas públicos.

“Somos seguramente o banco mais escrutinado em Portugal, por diversos órgãos. Já esgotamos todas as auditorias de primeiro nível, a Price, a EY e a Deloitte (a KPMG foi a auditora do BES)”. Esta auditoria, sublinha, tem a importância de ter sido aprovada no Parlamento, acrescentou. E reafirmou que não foram feitas alienações de ativos a partes interessadas (relacionadas com o acionista Lone Star) e que todas as transações realizadas com ativos protegidos pelo mecanismo de capital contingente, e cujas perdas suscitam injeções públicas.