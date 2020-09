Depois de em dezembro do ano passado a proposta ter sido chumbada, a Universidade Católica Portuguesa tornou a insistir e viu agora creditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) o projeto do seu curso de medicina. Irá ser a primeira vez que o curso vai ser ministrado por uma universidade privada em Portugal.

O anúncio foi feito esta terça-feira ao final da noite, via Twitter, por Isabel Capeloa Gil, a reitora da instituição, e confirmado já esta quarta-feira de manhã ao Observador por António Medina de Almeida, o responsável pelo curso. “Um grande dia para o Ensino Superior e para o sistema científico nacional”, congratulou-se Capeloa Gil naquela plataforma.

Curso de Medicina da Universidade Católica acaba de ser acreditado pela A3ES. Um grande dia para o Ensino Superior e para o sistema científico nacional. #MedicinaUCP — Isabel Capeloa Gil (@CapeloaGil) September 1, 2020

Apesar do parecer negativo da Ordem dos Médicos, que o ano passado se manifestou publicamente contra a proposta da universidade, o recurso entretanto interposto foi agora aprovado, o que encerra o processo de acreditação, iniciado já em outubro de 2018, há quase dois anos.