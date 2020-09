▲Apesar do crescimento verificado em julho nos "principais indicadores qualitativos" deste segmento de mercado, face a junho de 2019 as quebras são ainda de 8% no nível de atividade e de 4,9% na carteira de encomendas, refere a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

ANTÓNIO COTRIM/LUSA