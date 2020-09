Os mais ricos do mundo estão cada vez mais ricos e a pandemia veio dar um forte impulso no crescimento destas fortunas, já que este top é liderado por proprietários de empresas tecnológicas, centrais durante o período de maior confinamento. A tendência tem-se verificado ao longo deste ano, mas na quarta-feira passada atingia um nível “impressionante”, assim o classificava a agência Bloomberg, com o fundador da Amazon, Jeff Bezos, a ultrapassar os 200 mil milhões de dólares (169 mil milhões de euros) de património líquido — quase o equivalente a toda a riqueza produzida em Portugal num ano.

Uma semana depois, Bezos mantinha a sua fortuna nos 205 mil milhões de dólares (171 mil milhões de euros), mas estava cada vez mais acompanhado pelos líderes das outras empresas tecnológicas: a 2 de setembro, Bill Gates tinha uma fortuna avaliada em 126 mil milhões de dólares (105 mil milhões de euros), a de Mark Zuckerberg fixava-se em 112 mil milhões (94 mil milhões de euros) e a de Elon Musk estava nos 110 mil milhões (92 mil milhões de euros), de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

As reviravoltas não se ficam por aqui: a ex-mulher de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, também se tornou na mulher mais rica do mundo, ultrapassando a herdeira da L’Oreal, a Bettencourt Meyers. Depois de se divorciar de Bezos, no ano passado, Scot recebeu uma fatia de 4% do capital social da Amazon, ficando com uma fortuna avaliada em 66,4 mil milhões de dólares (55,5 mil milhões de euros).

Já na última quarta-feira, os índices S&P 500 e Nasdaq Composite atingiram máximos pelo quarto dia consecutivo devido à performance destas tecnológicas em bolsa. Na quarta-feira passada, Bezos batia recordes, bem como Musk, donos da Tesla, que acabou mesmo por acrescentar um dígito ao seu património nesse dia. Com as ações da empresa norte-americana a subirem, a fortuna de Musk atingiu os 101 mil milhões de dólares (84 mil milhões de euros, ou seja, na moeda europeia continua aquém do tal dígito a mais).

Em apenas oito meses — até 26 de agosto –, foram mais 73 mil milhões de dólares (61 mil milhões de euros) para Musk, 87 mil milhões (73 mil milhões de euros) para Bezos e o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, aumentava o seu património em 8 mil milhões de dólares (perto de 7 mil milhões de euros) e o seu património total atingiu os 100 mil milhões.

A Bloomberg assinala ainda que este crescimento num ano invulgar, em que muitos postos de trabalho foram perdidos e salários reduzidos, levou a que os 500 mais ricos do mundo (listados por si) tenham ganhado, ao todo, até 26 de agosto, 809 mil milhões de dólares (685 mil milhões de euros). Para termos um grau de comparação, o instrumento financeiro criado, depois de um difícil acordo do Conselho Europeu, para a recuperação da crise nos estados membros da União Europeia no pós pandemia é de 750 mil milhões de euros, praticamente o mesmo valor que foi arrecadado pelos mais ricos do mundo desde janeiro.