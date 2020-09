O Brasil receberá este mês num navio cargueiro o primeiro dos 36 caças Gripen que encomendou à fabricante sueca Saab e que, após quase um ano de testes na Suécia, começará a ser testado no espaço aéreo brasileiro.

O embarque da aeronave foi confirmado esta quarta-feira pelo comandante-geral de apoio logístico da Força Aérea Brasileira (FAB), tenente-brigadeiro da aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior, em mensagem na plataforma Twitter.

Uma grande notícia para todos nós, brasileiros e apaixonados por #aviação: o primeiro #Gripen da @fab_oficial, que prosseguirá com os voos de desenvolvimento no #Brasil, já está a caminho.

“Uma ótima notícia para todos nós, brasileiros e amantes da aviação: o primeiro Gripen da FAB já está a caminho do país, que continuará com seus voos de desenvolvimento no Brasil”, afirmou Baptista Júnior, que também publicou um link com a geolocalização em tempo real do avião que chegará ao Brasil.

Pelas projeções da aeronáutica, o navio é esperado este mês no porto de Navegantes, no sul do estado de Santa Catarina, de onde será transportado por camião até ao aeroporto da mesma cidade.

O aparelho será montado e fará o seu primeiro voo no Brasil para uma fábrica da Embraer, parceira da Saab no projeto de desenvolvimento e produção de caças, na cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, e que servirá de base para o processo de voo de teste no país.

Ao lado da fábrica da Embraer em Gavião Peixoto está localizado o centro de projeto e desenvolvimento do Gripen da Saab, um centro de transferência de tecnologia que ficará responsável pelos caças a serem construídos no Brasil.

A aeronave que chegará ao Brasil é testada com sucesso desde agosto do ano passado na base sueca de Likoping.

Esta primeira aeronave, designada como F-39 e registada como FAB 4100, requer pelo menos 900 voos de teste antes de ser certificada e oficialmente entregue à Força Aérea.

O modelo para o Brasil (Gripen E), uma nova versão do caça-bombardeiro Gripen da Saab, foi desenvolvido em conjunto por engenheiros da empresa sueca e da Embraer.

O Brasil encomendou 36 aeronaves de combate, sendo 28 monolugares e oito com dois lugares.

Após um primeiro lote de aeronaves fabricado na Suécia, a produção será transferida para as fábricas no Brasil da Embraer, a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo e a principal beneficiária do acordo de transferência de tecnologia que a Saab assinou com o Governo brasileiro.

O último lote de 15 unidades será totalmente fabricado pela Embraer, em Gavião Peixoto, com os engenheiros suecos atuando apenas como consultores.

Segundo executivos suecos, a Saab avançou nas negociações para vender o modelo brasileiro para países como Áustria e Bulgária e pretende usar o acordo com a Embraer como plataforma de exportação para produzir caças no Brasil e vendê-los para outros países da América Latina.

A FAB, que inicialmente receberá todas as unidades encomendadas entre 2021 e 2026, substituirá vários caças de sua frota, principalmente o F-5 e o Mirage 2000, que já estão obsoletos.