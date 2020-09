A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A Câmara do Porto quer reforçar com cerca de 97 mil euros o apoio financeiro atribuído aos agrupamentos de escolas públicos da cidade para o desenvolvimento de atividades para fazer face ao novo contexto provocado pela pandemia de Covid-19.

Na proposta a que a Lusa teve acesso, e que vai ser discutida na reunião de executivo de segunda-feira, a maioria refere que em janeiro decidiu celebrar com cada agrupamento de escolas da cidade, um contrato interadministrativo de cooperação, uma comparticipação financeira.

Face ao novo contexto provocado pela pandemia de Covid-19, e aos vários cenários possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano, a autarquia considera “imperioso alavancar a colaboração e o apoio às escolas do município e reforçar o valor da comparticipação financeira”.

Nesse sentido, os valores foram apurados em conjunto com os agrupamentos de escolas, atentos às necessidades por eles identificadas, perfazendo um total de cerca de 97 mil euros, a somar a uma verba de cerca de 186 mil euros prevista no contrato interadministrativo aprovado em janeiro deste ano.

O Cerco do Porto é a instituição que, no âmbito deste aditamento recebe a maior fatia, ao totalizar um apoio de cerca de 18 mil euros. Segue-se a Eugénio de Andrade, com cerca de 12 mil euros, e o Alexandre Herculano com 9.700 euros.

Na reunião do executivo de segunda-feira, o município vota ainda o apoio, no valor de 38 mil euros à E-Computação — Associação para o Ensino da Computação (ENSICO), na realização de uma das componentes da Fase II da incorporação do ensino da computação em três escolas do Porto.

De acordo com a proposta, a ENSICO pretende, num horizonte temporal de três anos (2020 – 2023), incorporar o ensino da Computação no ensino obrigatório para que as escolas possam garantir que os alunos aprendem os princípios fundamentais das Ciências da Computação.

Na Fase I, que decorreu entre março e julho de 2020, a associação trabalhou com 25 professores das escolas Garcia da Orta, Cerco do Porto e o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em torno do desenho curricular e validação de conteúdos.

De acordo com a proposta, a Fase II será desenvolvida entre setembro de 2020 e julho de 2021, em três escolas, num total de seis turmas do 2º e 3º ciclo, num total de 150 alunos e 240 tempos letivos de computação.

Para atingir estes objetivos, para o universo das 3 escolas do Porto, a ENSICO terá um custo global no ano letivo de 2020/2021 de cerca de 163.414 euros, adianta o documento.