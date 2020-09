A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O Níger, presidente-em-exercício do Conselho de Segurança da ONU, vai organizar a 24 de setembro uma videoconferência de chefes de Estado sobre o futuro da governação mundial depois da pandemia, anunciou esta terça-feira o embaixador nigerino.

“A 24 vamos ter um debate na cimeira sobre governação mundial pós-Covid-19 em relação à manutenção da paz e da segurança internacional“, disse à imprensa o embaixador, Abdou Abarry, ao apresentar o programa de trabalho do Conselho para setembro.

Esta cimeira realiza-se na semana da Assembleia-Geral da ONU, que este ano se realiza maioritariamente por videoconferência devido à pandemia.

Será uma ocasião para os nossos dirigentes terem discussões políticas sobre a necessidade de adaptar o atual sistema internacional, incarnado pelas Nações Unidas e pelo Conselho de Segurança, para fazer face eficazmente às ameaças tradicionais à segurança, como os conflitos, mas também novas ameaças como o crime organizado e as pandemias”, precisou.

A cimeira será presidida pelo Presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, e deverão intervir o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse ainda o embaixador, acrescentando que é esperada a participação de vários dirigentes mundiais.

Questionado sobre se o Presidente norte-americano, Donald Trump, crítico das organizações internacionais e do multilateralismo, poderá representar os Estados Unidos na cimeira, o embaixador respondeu: “Esperamos a participação de todos os chefes de Estado e todos vão receber um convite do Presidente do Níger”.

Afirmando esperar ainda a confirmação da presença de vários chefes de Estado, Abdou Abarry disse que a Alemanha, atualmente membro não-permanente do Conselho de Segurança, já confirmou que estará presente “ao mais alto nível”.

“Cada país é livre de decidir quem o representará”, disse.