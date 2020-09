A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Mantêm-se instáveis os números da pandemia no País: depois de dois dias com os novos casos abaixo dos 250 — uma boa notícia à saída de uma semana com dias particularmente cheios de testes positivos, alguns a rondar ou a alcançar mesmo os 400 —, eis que esta quarta-feira, longe de qualquer “efeito de fim de semana”, voltaram a subir as novas infeções, revelou o boletim diariamente divulgado pela Direção-Geral de Saúde.

Com 390 novos casos registados — esta terça-feira tinham sido 231, no dia antes, 244 —, 184 deles na região Norte, o equivalente a 47%, as atenções voltam a concentrar-se para lá de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) — que ainda assim contabilizou 168 novos infetados (43%) nas últimas 24 horas e já vai nos 30.208 casos positivos desde o início da pandemia.

De um total de 177 surtos ativos no País, 88 estão localizados no Norte, onde um total de 21.125 pessoas foram já afetadas pela pandemia — 849 perderam a vida graças a complicações provocadas pela Covid-19, um número que continua a ser superior ao de qualquer outra região do país; em LVT foram confirmados 671 óbitos relativos à doença.

Índice de transmissão aumenta para 1,16

Exatamente seis meses depois de ter sido registado o primeiro caso de SARS-CoV-2 em Portugal, a 2 de março de 2020, vai em 58.633 o total de pessoas que deram positivo no teste — 42.233 delas já estão recuperadas, 14.573 casos ainda estão ativos, 1.827 não resistiram às complicações provocadas pela Covid-19 — três delas, todas na região de LVT, nas últimas 24 horas.

Acima de 1 desde o início de agosto, o Rt, o índice que determina em média quantas pessoas pode um infetado contaminar, subiu nos últimos dias para 1,16 — o que significa que a situação epidemiológica não estará a melhorar.

Ainda assim, os números relativos aos internamentos mantêm-se estáveis, tendo até caído muito ligeiramente nas últimas 24 horas, em que 13 pacientes internados com Covid-19 tiveram alta e reduziram para 337 o número de hospitalizados em todo o País — 41 deles, menos três do que esta terça-feira, estão a ser assistidos em unidades de cuidados intensivos.

11 novos casos no Algarve, 23 na zona Centro

Depois de esta terça-feira não ter tido qualquer novo caso (pela primeira vez desde 28 de julho), o Algarve registou esta quarta-feira 11 testes positivos para o novo coronavírus — o que equivale a uns residuais 2,8%.

Na zona Centro foram registados 23 novos casos (5,8%), no Alentejo 2 (0,5%), e tanto os Açores como a Madeira contabilizam apenas um novo caso cada.

A 2 de setembro de 2020, meio ano após ter sido detetado — a Norte — o primeiro caso de infeção, eis a distribuição geográfica do novo coronavírus pelo País: