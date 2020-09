O Ministério da Agricultura alertou para o envio postal de pacotes de sementes de países asiáticos, que não foram solicitados, pedindo que estas não sejam semeadas ou deitadas no lixo, mas reencaminhadas para as direções de agricultura.

O Ministério da Agricultura alerta para o envio, por via postal, de pequenos pacotes de sementes, não solicitados, provenientes de países asiáticos. Esta situação está também a ser reportada em vários países da União Europeia e por países terceiros”, sublinhou o executivo, numa nota divulgada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Para além das sementes de várias espécies, as embalagens podem conter solo, larvas mortas ou estruturas de fungos.

Segundo o ministério tutelado por Maria do Céu Antunes, as embalagens, cujo conteúdo não aparece especificado, também não são acompanhadas por um certificado fitossanitário que ateste as exigências do país, acarretando assim “sérios riscos do ponto de vista da sanidade vegetal, pela possibilidade de veicularem pragas e doenças ou ainda pelo perigo de se tratarem de espécies nocivas ou invasoras”.

Neste sentido, as sementes não devem ser semeadas ou colocadas no lixo, mas entregues num serviço regional da DGAV ou numa Direção Regional de Agricultura e Pescas.

Caso não seja possível a entrega em mãos, agradece-se que estas sementes sejam enviadas, com a embalagem original, incluindo a etiqueta de expedição, para a DGAV (Campo Grande 50 – 1700-093 Lisboa), devendo ser indicado um contacto tendo em conta a eventual necessidade de recolha de esclarecimentos adicionais”, ressalvou o Governo.

As notícias a dar conta de um fenómeno idêntico, mas do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, surgiram no final de julho, com o Departamento de Agricultura a lançar um alerta igual aos cidadãos que, um pouco por todo o país, começavam a receber pacotes com sementes que não tinham encomendado nas caixas do correio. Na altura, a Reuters explicou que o assunto estava a ser investigado, em conjunto com o Departamento de Segurança Interna e Proteção de Fronteiras para perceber se as encomendas constituíam ou não uma ameaça à agricultura ou ao ambiente.

Apesar dos sucessivos apelos para que não deitassem as sementes à terra, vários americanos cederam à tentação e começaram entretanto a publicar no Twitter imagens dos resultados.

Planted some of the #seeds I received as a gift from #China in an old coffe can and on my #aeroponics grow tower and these popped up. Can anyone help me ID this strange and unusual new #plant? #invasivespecies pic.twitter.com/HVALnKGteB — Mr. Arsenie (@MrArsenie) July 31, 2020

Há relatos de encomendas idênticas a chegar, também vindas da China ou de outros países asiáticos, a outras partes do globo. O governo francês também lançou recentemente um alerta: “Estas sementes de origem desconhecida podem ser vetores de doenças não presentes no território francês ou ser de plantas invasoras”.