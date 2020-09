O DJ norte-americano Erick Morillo, conhecido pelo êxito de 1993 ‘I Like To Move It’ foi encontrado morto esta manhã em Miami Beach, aos 49 anos.

De acordo com o departamento da polícia de Miami Beach, citado pelo Billboard, a polícia recebeu uma chamada para o 112 durante a manhã e quando chegaram ao local encontraram o DJ já sem vida. As causas da morte ainda são desconhecidas.

Morillo, que é considerado um dos mais importantes dj’s dos anos 90, lutava contra o vício da droga, que se agravou quando deixou de estar no topo do cenário da “dance music”, como chegou a admitir em 2016, no International Music Summit.

O DJ, de 49 anos, tinha sido detido há umas semanas por acusações de abuso sexual, quando um teste de ADN de uma violação em Miami deu positivo para o seu nome.

Em causa estava um incidente que ocorreu em dezembro, quando Morillo e uma mulher não identificada estavam a trabalhar como dj’s numa festa em Miami, e acabaram por ir, juntamente com outra mulher para a casa do DJ. Foi aí que a mulher alega ter havido abusos da parte de Morillo. O DJ deveria marcar presença em tribunal na próxima sexta-feira, dia 4, para ser ouvido no âmbito deste caso.